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Tavares’in gözü doymadı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Tavares’in gözü doymadı
Grubu Başkanı Carlos Tavares, iflasın eşiğindeki grubu, hayata döndüren isim. Çinli Dongfeng'e hisse satıp nakit akışını sağlayan Tavares, PSA'yı uzun süreden sonra kâra geçirdi. Ardından bünyesindeki Opel'in hisselerini aldı. Tavares, şimdi de başka fırsatlara bakıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda konuşan Tavares, yeni işbirliklerine açık kapı bıraktı. Tavares, "Birisinin ortaklığa ihtiyacı varsa… Kapımızı çalar 'Desteğe ihtiyacımız var. Sizinle işbirliği yapmak istiyoruz' derse, fırsatlara bakarız" dedi.
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Tavares’in gözü doymadı
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