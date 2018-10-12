720 beygir gücündeki Ferrari 2019'da Türkiye'de!

Ferrari açıklamasına göre, Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider, 2019'da Türkiye'de satışa sunulacak.

Markanın 50'nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtılan ve 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla 488 Pista Spider'ın Türkiye kotası ise 2 adet olarak belirlendi.

0'DAN 100'E 2.8 SANİYEDE ÇIKIYOR

Aerodinamik tasarım özelliklerine sahip 488 Pista Spider'ın iç mekanında ise alkantara ve karbon fiber malzeme kullanılmış. 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza erişen 488 Pista Spider'da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor ve yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar da isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.

F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider'ın diğer özellikleri arasında bulunuyor.