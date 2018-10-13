Audi ve Huawei güçlerini birleştirdi

Audi Çin Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Saad Metz, Alman otomobil üreticisinin planlarını şöyle açıkladı: "Yüksek otomasyonlu sürüş fonksiyonlarının ve geleceğe yönelik araç-altyapı iletişiminin ortak gelişimini değerlendirdik. Audi, yüksek otomatize sürüş alanında teknoloji liderlerinden biri olmak için dünya çapında kendini kanıtladı. Gelecekte HUAWEI ile olan ortaklığı yoğunlaştırmak için sabırsızlanıyoruz çünkü şirketlerimiz arasında daha yakın bir iş birliğinin her iki taraf için de önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz".

HUAWEI'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Strateji Pazarlama Direktörü William Xu da yaptığı açıklamada, "Otomobiller daha akıllı hale geldikçe, otomatik sürüşe öncülük etmek için dünyanın en başarılı premium otomobil markalarından biri olan Audi ile önde gelen BT teknolojilerimizden yararlanıyoruz. Tüketiciler çok yakında daha güvenli, rahat, kullanışlı ve akıllı otonom sürüş özelliğinin keyfini çıkartacaklar" dedi.

HUAWEI'nin Mobil Veri Merkezi (MDC), kentsel otomatik sürüş ortamları için Audi Q7'ye entegre edildi. Otomobilin çalışır durumdaki bir prototipi HUAWEI CONNECT 2018'de tanıtıldı.

10 Temmuz 2018'de HUAWEI ve Audi, akıllı bağlantılı araçların birlikte geliştirilmesi için Berlin'de stratejik iş birliği konusunda bir mutabakat imzalamışlardı. Ortaya çıkan prototip otomobil ile bu önemli iş birliği, stratejik olarak da ileri bir boyuta taşınmış oldu.

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