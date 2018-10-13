BMW i3 tamamen elektrikli oldu

Bilindiği gibi BMW i3 uzun yıllardır piyasada olan bir elektrikli araç. BMW i3, aracın kat edebileceği mesafeyi arttırmak için benzinle çalışan mesafe artırıcılara sahipti.

Avrupa için artık bu mesafe artırıcılarla vedalaşmanın zamanı geldi. Avrupa'da piyasaya sürülen 2019 model i3'lerde eski 33 kWh güç sağlayan batarya yerini 42,2 kWh'lik modele bırakıyor.

55 KM ARTIŞ GÖSTERİYOR

Bunun sonucu aracın maksimum menzili WLTP test pisti sonuçlarına göre 55 kilometre artış gösteriyor.

Son süreçte i3, özellikle Chevy Bolt ve Tesla Model 3 karşısında oldukça güçlük çekiyordu. Şimdi ise BMW i3'ü seçmek öyle pek de büyük bir kayıp değil. (Milliyet)