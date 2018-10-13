Skoda gizemli bir teaser görsel paylaştı

Görüntüden otomobile dair çok bir şey anlamak mümkün olmasa da genel tasarımı Rapid'den çok daha üstün görünüyor. Skoda şu an için detayları paylaşmıyor fakat yeni Rapid'in, Volkswagen Grubu'nun MQB A0 platformuna sahip ilk üretim modeli olacağını belirtiyor. Otomobilin bu yıl bitmeden ortaya çıkması ve daha sonra da bir fuarda boy göstermesi bekleniyor.

RS VERSİYONU DA OLABİLİR

Motor 1 TR'nin haberine göre Skoda, yeni Rapid'in yukarıda bahsettiğimiz Vision RS konseptinden pek çok ipucu taşıyacağını açıklıyor. Yeni modelin daha sonra bir RS versiyonunun gelebileceğine dair yaygın bir inanış da var. Bu modelin hibrit güç ünitesinin 200 beygir gücün üzerinde bir çıkışa sahip olacağı iddia ediliyor. Bu arada bir hatırlatma olarak belirtelim ki konsept modelinin 1.5 litrelik benzinli motoru, elektrikli bir ünitenin de desteğiyle toplamda 241 beygir güç üretiyordu.

Şu anda yeni modelin adının ne olacağı da bilinmeyen bir diğer nokta. Rapid isminin kesinlikle kullanılmayacağını biliyoruz. Çünkü yeni modelin, mütevazı selefinden uzaklaşması planlanıyor. İddialar otomobilin adının "Spaceback" olabileceğini ortaya koyuyor. Fakat araçla ilgili tüm detayları doğru bir şekilde öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.