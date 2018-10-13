Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Skoda gizemli bir teaser görsel paylaştı

gizemli bir teaser göel paylaştı

, geçtiğimiz hafta Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı konseptiyle, ’in yerini alacak modelden neler beklememiz gerektiğini ortaya koymuştu. Firma şimdi de çok beklenen modelin bir teaser görselini paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:20
Skoda gizemli bir teaser görsel paylaştı

Görüntüden otomobile dair çok bir şey anlamak mümkün olmasa da genel tasarımı 'den çok daha üstün görünüyor. şu an için detayları paylaşmıyor fakat yeni Rapid'in, Volkswagen Grubu'nun MQB A0 platformuna sahip ilk üretim modeli olacağını belirtiyor. Otomobilin bu yıl bitmeden ortaya çıkması ve daha sonra da bir fuarda boy göstermesi bekleniyor.

RS VERSİYONU DA OLABİLİR

Motor 1 TR'nin haberine göre Skoda, yeni Rapid'in yukarıda bahsettiğimiz konseptinden pek çok ipucu taşıyacağını açıklıyor. Yeni modelin daha sonra bir RS versiyonunun gelebileceğine dair yaygın bir inanış da var. Bu modelin hibrit güç ünitesinin 200 beygir gücün üzerinde bir çıkışa sahip olacağı iddia ediliyor. Bu arada bir hatırlatma olarak belirtelim ki konsept modelinin 1.5 litrelik benzinli motoru, elektrikli bir ünitenin de desteğiyle toplamda 241 beygir güç üretiyordu.

Şu anda yeni modelin adının ne olacağı da bilinmeyen bir diğer nokta. Rapid isminin kesinlikle kullanılmayacağını biliyoruz. Çünkü yeni modelin, mütevazı selefinden uzaklaşması planlanıyor. İddialar otomobilin adının "Spaceback" olabileceğini ortaya koyuyor. Fakat araçla ilgili tüm detayları doğru bir şekilde öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Araç arızalarına güldüren çözümler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Skoda gizemli bir teaser görsel paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN