2018 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak eden sürücüler son günlerde en çok bu konu hakkında arama yaptı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte zorunlu olan ve kullanılmadığı takdirde ceza kesilen kış lastiği ile ilgili ''Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?'' soruları soruluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kış lastiğine ilişkin yapılan düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığını, buna karşın şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk taşıdığını ifade etti. Hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediliyor. İşte zorunlu kış lastiği ile ilgili detaylar...