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'da dizel yasağının kapsamı genişliyor

Köln ve Bonn şehir merkezlerinde 1 Nisan 2019'dan itibaren bazı ın kullanımı yasaklanacak.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018 19:28
Almanya'da dizel yasağının kapsamı genişliyor

'da Köln , 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde bazı ın yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Euro 4 sınıfı eski dizel yakıtlı araçlar, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerine giremeyecek.

Söz konusu yasak, 1 Eylül 2019'dan itibaren, daha yeni olan Euro 5 sınıfı dizel araçları da kapsayacak.

Getirilen yasakla her iki şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Köln Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan şehir içi otobüsleri, 2019 yılından itibaren elektrikli otobüslerle değiştirmeyi planlıyor.

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Almanya'da dizel yasağının kapsamı genişliyor
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