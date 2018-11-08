Almanya'da dizel yasağının kapsamı genişliyor

Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde bazı dizel araçların yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Euro 4 sınıfı eski dizel yakıtlı araçlar, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerine giremeyecek.

Söz konusu yasak, 1 Eylül 2019'dan itibaren, daha yeni olan Euro 5 sınıfı dizel araçları da kapsayacak.

Getirilen yasakla her iki şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Köln Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan şehir içi otobüsleri, 2019 yılından itibaren elektrikli otobüslerle değiştirmeyi planlıyor.