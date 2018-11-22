Lamborghini tarihinde bir ilk!

Araç yolda kullanım için gerekli onayları almakla birlikte esas olarak pistte kullanılacak. Otomobil özel olarak bu model için geliştirilen aerodinamik özelliklere sahip.

KAPUTUN ALTINDA V12 MOTOR VAR

Yapılan açıklamaya göre ön kaputtan başlayan yarış unsurlarından hava girişleri Huracan GT3 EVO tarzında; yan ve arka özel tamponlar, kanatçıklar ve hava delikleri ise Huracan Super Trofeo EVO'dan esinlenmiş. Üç mekanik ayarı olan geniş bir karbon fiber kanat ile tamamlanan aerodinamik sistemi her türlü pistte optimum bastırma kuvvetini oluşturabiliyor. Ayrıca, arka kaputun üzerinde oluşturulan 12 hava girişi ısı değişimini artırıyor ve V12 motorun soğutmasını iyileştiriyor.

Araç havalandırmalı 6498 cm3 V12 motor 8,500 d/d motor devrinde 770 HP güç ve 6,750 d/d motor devrinde 720 Nm maksimum tork sunuyor. Yerden yüksekliği sadece 109 mm seviyesinde. Otomobilde önde 20", arkada 21" büyüklüğünde tek cıvatalı jantlar ve özel geliştirilen lastikler kullanılmış. (Milliyet)