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’de üretildi Dakar’da yarışacak

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Eskişehir’de üretildi Dakar’da yarışacak
Dünyanın en zorlu offroad maratonu Dakar Rallisi 2019 için geri sayım başladı. Güney Amerika'da, Peru'nun Lima kentinde 6-17 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ford Trucks'ın desteklediği Belçikalı VDR Truck Racing de yarışacak. Ford Trucks tarafından desteklenen VDR Truck Racing, Dakar 2019 Rallisi'nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ile yarışacak. Ford Otosan mühendislerinin tasarladığı iki özel prototip Ford Trucks kamyonu, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, VDR Truck Racing'e 2016'dan bu yana verdikleri desteği, bu yıl bir işbirliğine taşıdıklarını söyledi.
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Eskişehir’de üretildi Dakar’da yarışacak
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