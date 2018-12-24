İkinci el otomobil tanıdıktan alınıyor

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Türkiye'dekiotomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarının dünyadan farklı olduğu ortaya çıktı. LeasePlan Türkiye'nin CarNext.com Araştırması Raporu'na göre, Türkiye'deki kullanıcıların ikinci el araç satın alım nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Yani her 10 kişiden 7'si eş-dosttan otomobil almayı tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 36'sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, bunun sonrasında daha üst bir model almak isteyenler takip ediyor. İkinci el araç satın almak isteyenlerin en büyük beklentisi yüzde 21 ile aracın hasarsız olması. Katılımcıların yüzde 16'sı aracın temiz ve bakımlı olmasına dikkat ederken, yüzde 15'i aracın az kilometre yapmış olmasına, yalnızca yüzde 8'i ise motorun mekanik aksamlarının düzgün çalışıyor olmasına dikkat ediyor. İkinci el araç alırken önde gelen konulardan biri de endişe. Araştırmaya göre, sadece yüzde 5'lik bir kitle ikinci el araç alırken endişesi olmadığını belirtiyor. Endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almak geliyor.Rapordaki en dikkat çeken sonuç ise, ikinci el araç satın alanların yüzde 62'sinin bu sürecin yorucu olduğunu ifade etmesi. İkinci el araç satın almak isteyenlerin zorlu bir süreçle karşılaştığını söyleyen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "CarNext.com ile söz konusu problemleri ortadan kaldırıyoruz. Araçlarını tanıdıkları ve güvendikleri birinden üstelik ilk sahibinden satın alabiliyorlar" dedi.