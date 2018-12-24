Yeni yatırımla saatte 36 otomobil boyuyor

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HyundaıMotor Grubu tarafından 33 Hyundai fabrikası arasında kalitesiyle birinci seçilen Hyundai Assan, boya bölümüne yeni bir yatırım yaptı. 1997'de üretime başlayan fabrikanın boya bölümü, son yatırımla beraber 24 bin 200 metrekarelik alana ulaştı. Geliştirilen boya bölümü, siyah tavan rengine sahip çift renkli i20'leri üretmeye başladı. Yılda 33 bin adet üretilecek olan çift renkli i20 modelleri Avrupa'dan gelen talepleri karşılayacak. Daha sonra iç pazarda da satışa sunulacak. Boya hattında 11 farklı renk seçeneği bulunurken ayrıca direkler, tavan ve bagaj kapağı üst bölgeleri robotlarla siyah renge boyanabiliyor. Toplam 351 personelin görev aldığı bölümde 49 adet robot bulunuyor. Saatte 36 araç boyanabiliyor.