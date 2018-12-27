Ford 900 bin aracını geri çağırıyor!

Geri çağırma, motor bloğu ısıtıcısına sahip pick up'ları etkiliyor. Ford'un tespitine göre, "su ve kirletici maddeler blok ısıtıcı kablosunun ek konektörüne girebilir ve bu zaman içerisinde paslanmaya sebep olarak kabloya zarar verebilir." Hatta hasar daha da kötüye giderek içeride bir kısa devre meydana gelmesine ve nihayetinde yangın çıkmasına neden olabilir.

Bunun gerçekleşmesi küçük bir ihtimal gibi görünse de Ford, şimdiye kadar bu sebepten kaynaklanan üç farklı yangın vakası bildirildiğini belirtiyor. Problem, herhangi bir kazaya veya yaralanmaya neden olmamakla birlikte, Ford yangınlardan birinin hafif maddi hasarla sonuçlandığını açıklıyor.

Geri çağırma kapsamında Kanada'da 463,793 ve ABD'de 410,289 pick up modelinin onarımı firma tarafından gerçekleştirilecek.