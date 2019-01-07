2018'in ENleri

BUGÜN NELER OLDU

2018'DE otomotiv sektöründe daralan pazara rağmen nefesleri kesen bir rekabet yaşandı. Yılın son ayına açık ara farkla giren Renault, toplam 85 bin 839 adetle 2018'i lider olarak kapadı. Pazarda ikincilik için yaşanan rekabette ipi göğüsleyen Fiat oldu. Son viraja ikinci sırada giren Volkswagen ise yılı üçüncü olarak bitirdi. Fiat, aralıktaki performansıyla toplam 70 bin 58 adete satış rakamına ulaşırken, Volkswagen 66 bin 428 adette kaldı.2018'DE en çok hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka 41 bin 948 adetle Ford oldu. Ford'u 28 bin 390 adetle Fiat, 17 bin 85 adetle Volkswagen izledi. Renault 8 bin 908 adetle dördüncü, Mercedes- Benz ise 7 bin 993 adetle beşinci sırada yer aldı2018'DE toplam 106 bin 672 adet SUV araç satıldı. Böylece SUV segmentinin pazar payı yüzde 21.9'a yükseldi. Yani satılan her 100 araçtan 22'si SUV oldu. 2017'de SUV segmentinin payı yüzde 16.6 seviyesindeydi. Nissan Qashqai 14 bin 962 adetle en fazla satılan SUV model oldu.2018'DE tüketicilerin büyük bir kısmı sedan otomobilleri tercih etti. Türkiye'de 246 bin 414 adet sedan model satıldı. Sedanların pazar payı yüzde 50.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin en çok satan 10 modelinden sekizi sedan, biri hatchback, biri SUV oldu.LÜKS otomobil segmentinin lideri 14 bin 445 adetle Mercedes- Benz oldu. Marka 2016'da ele geçirdiği liderliği bu yıl da korudu. Yılın son ayına ikinci sırada giren BMW farkı koruyamadı. Aralıkta atağa kalkan Audi 13 bin 295 adet satarak ikinciliğe yükseldi. BMW ise 12 bin 728 adetle üçüncülüğe geriledi.