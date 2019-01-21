Kanada ile arayı açtık

BUGÜN NELER OLDU

2018'inilk günlerinde dünyada toplam üretiminin ihracata oranı en yüksek ülkeler sıralamasında liderliğe yükselen Türkiye, bu başarını daha da yukarı taşıdı. 1 milyon 550 bin adet araç üretip, 1 milyon 318 bin adedini ihraç eden Türkiye, ihracat oranını yıl sonu itibariyle yüzde 85'e çıkardı. Türkiye, Kanada'yı yüzde 83.3'lük ihracat oranı ile sollamıştı.2017'de dünyada toplam üretiminin ihracata oranı en yüksek ülke yüzde 82 ile Kanada'ydı. Türkiye küçük bir farkla ikinci, Meksika yüzde 79 ile üçüncü, Güney Kore yüzde 59 ile dördüncü sırada bulunuyordu. 2018'de bazı otomotiv firmalarının toplam üretiminin ihracata oranı sektör ortalamasının üzerine çıktı. Hyundai Assan'ın ihracat oranı yüzde 93.7, Toyota'nın ise yüzde 92.3'ü buldu. İhracat oranı Tofaş'da yüzde 80.7, Oyak Renault'da yüzde 83.2'i, Ford Otosan'da yüzde 87.9 gerçekleşti.