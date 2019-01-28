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12’nci kez üst üste lider oldu

Giriş Tarihi: 28.1.2019
12’nci kez üst üste lider oldu
Shell, hem dünyada hem Türkiye'de 12'inci kez madeni yağ pazarının lideri oldu. Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell&Turcas, Türkiye'nin lider madeni yağ tedarikçisi olurken, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline&Company'nin açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, dünyanın 1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi' oldu. Shell'in Akdeniz'deki en büyük madeni yağ ve gres üretim tesisi olan Derince'deki üretim tesisi, 2018'de 34 bin ton ihracat hacmiyle rekor seviyeye ulaştı. Hem iç pazara satış yaptı hem de Arjantin'den Suudi Arabistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollanda'ya toplam 61 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Dünya çapında ve Türkiye pazarında üst üste 12 yıldır lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Shell'in her yıl Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını söyledi.
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12’nci kez üst üste lider oldu
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