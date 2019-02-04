Dünyanın gözdesi oldular

Türkiye'de üretilen otomobiller dünyanın gözdesi olmaya devam ediyor. Bursa'da Oyak Renault tesislerinde üretilen Clio, 2018'de de adını çok satanlar arasına yazdırdı. Clio, Avrupa'da çok satan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükseldi. Volkswagen Golf'ün ardından 336 bin adetle Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci model olan Clio'nun satışları 2017'e göre yüzde 2 arttı. Clio, 2017'de Avrupa'da en çok satan üçüncü modeldi.

Golf'ün Avrupa satışları son iki yıldır gerilerken, Clio'nun eskiyen yüzüne rağmen satışlarının arttığı dikkat çekti. Clio, 2016'da 315 bin adet, 2017'de 327 bin adet sattı.



FRANSA'DA 1 NUMARA

Renault Clio, ana vatanı Fransa'da ise 1 numara oldu. 2018'de Clio'nun satışları 123 bin 658 adete çıktı. 2017'de Fransa'da en çok satan model 117 bin adetle yine Clio olmuştu.

Adapazarı Toyota tesislerinde üretilen C-HR da dünyanın en çok tercih edilen hibrit modeli olmayı başardı. C-HR Hybrid, Toyota'nın 39 farklı hibrit modeli arasında tüm dünyada 202 bin 289 adet satışla birinci sıradaki yerini korudu. Toyota C-HR Hybrid satışlarının 141 bin 45'i Avrupa'da gerçekleşti. Bunun yanında Toyota'nın toplam Avrupa hibrit otomobil satışları da 2018'de bir önceki yıla oranla yüzde 18 oranında artarak 464 bin 367 adete ulaştı.

Türkiye, tüm dünyada 90'dan fazla ülkede satılan C-HR'ın yaklaşık 190 bin adetini Türkiye üretti. Geri kalanların üretimi ise Japonya'da gerçekleşti. Türkiye'de üretilen C-HR'ların yüzde 75'i hibrit.



YATIRIM İÇİN 3.7 MILYAR TL TEŞVIK ALDI

Clio'nun ana üretim merkezi olan Bursa Oyak Renault tesisleri, beşinci jenerasyon Clio'nun seri üretimine hazırlanıyor. Yeni Clio, martta Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanın ardından yollara çıkacak. Clio'nun hibrit versiyonu ise 2020'de satışa sunulacak.

Hibrit motor üretimi için fabrikada 100 milyon euro yatırım yapıldı. Ayrıca fabrika modernizasyonu için 3.7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Oyak Renault, teşvik belgesi kapsamında 433 milyon dolar makine ve teçhizat ithal edecek.

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