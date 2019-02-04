Rekor pazar payı İsveç’i bile şaşırttı

BUGÜN NELER OLDU

2016'da88 bin adetle satış rekoru kıran premium otomobil segmenti, son iki yıldır sürekli daralıyor. Alman markaların hakimiyetindeki pazar 2018'de yüzde 35 daraldı. Satışlar 48 bin adet seviyesine geriledi.Premium pazarda, tüm markaların satışları düşerken bir tek İsveçli marka Volvo satışlarını artırdı. Volvo'nun satışları yüzde 33 artışla 5 bin 943 adede yükseldi. Pazar payı ise yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıktı. İşte bu başarı Türkiye'ye ödül getirdi. Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, zorlu geçen bir yılda gerçekleşen büyüme ve şimdiye kadar ki en yüksek pazar payı nedeniyle ödül aldıklarını söyledi. Bu başarının rakiplerin dizel motor ve 2.0 lt altındaki motor seçeneklerine sahip olmasına rağmen elde edildiğine dikkat çeken Sözen, şöyle devam etti: "2018'de XC90 satışlarını yüzde 15 arttırarak segmentinde yüzde 26'nın üzerinde pay elde etti. XC60 ise son çeyrekte satışa sunulmasına ve sadece 2.0 lt motor ile pazarda yer almasına rağmen segmentinin en çok satılan ikinci modeli oldu. XC40 ise bir başka başarı hikayemizi oluşturdu. Rakiplerinin aksine sadece 2.0 lt motorlar ile sunulan XC40, segmentinde yüzde 10 pay elde etti."2019'da toplam pazarın 300-350 bin adet, premium pazarın ise 35 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunan Sözen, "Bu yıl 4 bin-4 bin 500 adet seviyesinde satış planlıyoruz. Ancak, 2019'da satış adedinden ziyade pazar payını konuşmak daha doğru bir yaklaşım. Hedefimiz yüzde 12'lik pazar payımızı korumak" şeklinde konuştu.Volvo, V60 modelinin yeni Cross Country versiyonunu İsveç'in en zorlu buzlu yollarına sahip Lulea'da tanıttı. Off-road özelliklerine sahip otomobilin performansı, dünyanın birçok ülkesinden gelen 200 gazeteci tarafından, 80 santimetre buz tutmuş Baltık Denizi'nde özel hazırlanmış parkurda test edildi. Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak otomobil, sadece 2.0 lt 190 bg D4 AWD dizel motor ile gelecek.Markanın 2019 hedeflerine ulaşmasında en önemli modelin XC40 olacağını söyleyen Sözen, "XC40'ın 1.5 otomatik versiyonu yılın ikinci yarısında Türkiye'de olacak" dedi.