Yeni Clio için Bursa seçildi

BUGÜN NELER OLDU

RenaultMais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Clio için Bursa'yı seçtiklerini açıkladı. Çağdaş, "Markalar bu yıl 400 bin- 450 bin adet araç pazarına göre bütçelendirme yaptı. Türkiye'de marka kurguları, bayi yapısı 1 milyon pazar büyüklüğüne göre yapıldı, işlerin normal gitmesi için satışlar 700 binin altına inmemeli. Clio beşinci nesil üretimi için de Bursa seçildi. Bu sene Türkiye'de satışa sunacağız" dedi. Şu an talebin sınırlanmış olmasına karşın potansiyelin devam ettiğini aktaran Çağdaş, "Değişmeyen bir gerçek var ki müşteri bütün ihtiyaçlarıyla bugün talebi sınırlamış olsa da potansiyel olarak sizi bekliyor" diye konuştu.