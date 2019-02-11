Türkiye’nin otomobili için 21 model yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya 21 model katılıyor. "Türkiye'de Yılın Otomobili-2019" Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor: "BMW X2, BMW X3,Dacia Duster, DS 7 Crossback, Ford Focus, Ford EcoSport, Honda CR-V, Hyundai Kona, Jaguar i-Pace, Jaguar E-Pace, Kia Stonic, Kia Stinger, Mercedes- Benz A Serisi, Mercedes-Benz B Serisi, Mitsubishi Eclipse Cross, Skoda Karoq, Suzuki Jimny, Suzuki Swift, Toyota Corolla, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40"OGD üyeleri, 11 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek. Yılın Otomobili'ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 9 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 16 Nisan 2019'da açıklanacak. OGD Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl dördüncüsü düzenlenen"Yılın Otomobil" seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini söyledi. "Türkiye'de Yılın Otomobili 2019" PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.