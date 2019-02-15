Dünyada ilk ve tek: 15 milyon euro

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre'nin Cenevre kentinde martta düzenlenecek bir otomobil fuarında dünyanın en pahalı otomobilinin tanıtılması bekleniyor. Fransız otomobil markası Bugatti, kuruluşunun 110'uncu yılı nedeniyle otomobil severlere bir sürpriz yaparak sadece bir adet üretilen bu araçla fuarda yer alacak. Otomobil bloğu The Supercar Blog'un haberine göre, aracın sahibi şimdiden belli. Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin torunu ve aynı zamanda Volkswagen'en eski başkanı olan Dr. Ferdinand Piech'in dünyanın en pahalı arabasının sahibi olacağı belirtiliyor.