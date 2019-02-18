Cenevre Otomobil fuarı’na 8 marka katılmıyor

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Otomotivdünyasının en büyük şovlarından Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 89'uncusu düzenlenen fuar, 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak, fuar 5-6 Mart'ta resmi açılış öncesi sayıları 10 bini bulan basın mensuplarını ağırlayacak. Son yıllarda otomobil markaları çeşitli gerekçelerle fuarlara katılmıyor. Cenevre'de bu durumdan etkilenen fuarlar arasına eklendi. 2018'de Opel, Infiniti, DS ve Cadillac gibi markalar fuara katılmazken, 2019'da sayı arttı. Opel, Infiniti, DS'ye Ford, Jaguar, Hyundai, Land Rover ve Volvo eklendi. Fuarda sergilenecek yeni modellerden bazıları şöyle: "Aston Martin Lagonda, Audi E-tron GT konsept, BMW 3 Serisi Touring, makyajlı BMW 7 Serisi, Honda Urban EV, Mazda 3, Mazda CX-3 SUV, makyajlı Mercedes-Benz GLC, Mercedes- Benz V-Class, Mercedes EQV konsept, Mitsubishi Engelberg Tourer konsept, Pininfarina Battista, Polestar 2, Renault Clio, Seat Leon konsept, Skoda Kamiq, Ssangyong Korando, Volkswagen ID Buggy."Cenevre Otomobil Fuarı'na bu yıl da kişiye özel vip araçların iç tasarımını yapan üç Türk firma katılıyor. DizaynVip, Okçu ve Ertex, fuarda kişiye özel tasarlanan vip araçlarını sergileyecekler.