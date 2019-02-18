Önce Jest sonra Atak’la elektrik verecek

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Dünyada hızla büyüyen elektrikli araç pazarı, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarını da harekete geçirdi. Son yıllarda kendi markasıyla geliştirdiği ürünlerle dikkat çeken Karsan, elektrikli araç fırsatını gören ilk firma oldu. BMW ile iş birliği yapan Karsan, yüzde 100 yerli Jest'in elektrikli versiyonunu geliştirdi. 2018 Kasım'da Bursa'daki tesislerinde Jest Electric modelinin seri üretimine geçen Karsan, Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi Avrupa'nın farklı ülkelerinden aldığı siparişleri teslim etmeye başladı. Jest Electric'in Avrupa'da satış fiyatı 200 bin euroyu buluyor. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, yeni BMW bataryalarıyla birlikte 210 km'ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric'in yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İlk teslimatları gerçekleştirdiklerini ifade Arpacıoğlu, kısa sürede Jest Electric ihracatında 100'lü adetlere ulaşacaklarını kaydetti.