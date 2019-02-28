Ferrari bugün yeni modelini tanıtacak! Bu model ne olabilir...

7 saniyelik kısa videoda gösterge panelini gördüğümüz araç ile ilgili olarak videonun hemen altında Ferrari, "Şahlanan at ailesi yeni üyesine kavuşuyor. Yeni heyecanlar için yer açın." gibi bir kısa açıklamaya da yer vermiş. Ayrıca Ferrari'nin bu yeni modeliyle ilgili bugüne kadar iyi sır sakladığını da söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar aracın hiçbir görüntüsü ve teknik detayı sızdırılmadı, ipucu görüntüleri de gayet sınırlı oldu.

FERRARI 488'İN YERİNE GELEBİLİR

Motor 1 TR'nin haberine göre bu yeni model, Ferrari 488 yerine gelebilir. Bu durum kesin değil ama çok yüksek ihtimal. Zaten 488'in tasarımı da 458'in gelişmiş bir hali gibiydi ve bu model köklü bir tasarım değişikliğine gerçekten ihtiyaç duyuyordu. İpucu görüntülerinden de tamamen yeni bir tasarımın geleceğini sezebiliyoruz.

Ayrıca Ferrari daha önceden yaptığı açıklamalarda hibrit bir spor otomobil üzerinde çalıştığını da doğrulamıştı. 488 GTB modelinde sürüş modu seçme butonunda 5 ayar olduğunu biliyoruz. İpucu videosunda ise 6 adet ayar görülüyor. Yani eklenen bu yeni mod belki de "tamamen elektrikli sürüş modu" gibi bir şey olabilir. Özetle tanıtılacak olan yeni Ferrari modelinin hibrit bir süper otomobil olma ihtimalinin de yüksek olduğunu da belirtebiliriz.