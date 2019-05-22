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Bu arabaların fiyatları yüzde 60 düştü! İşte ucuzlayan markaları...

, 'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Ağaç ürünlerinden, plastik, alkol ve otomotive kadar birçok alanda gümrük vergileri yarıya indirildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Bununla birlikte fiyatlarında yüzde 60 oranında gerileme oluştu. İşte fiyatı yüzde 60 düşen arabalar...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:50
Bu arabaların fiyatları yüzde 60 düştü! İşte ucuzlayan otomobil markaları...

Hangi arabaların fiyatları yüzde 60 düştü? Ucuzlayan markaları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın 'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu.

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Bu arabaların fiyatları yüzde 60 düştü! İşte ucuzlayan otomobil markaları...
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