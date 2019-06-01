Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > BMW scooter satacak!

scooter satacak!

Dünyada büyüklüğü 20 milyar doları aşan elektrikli scooter pazarına, otomotiv üreticileri de girmeye başladı. E-Scooter ismini verdiği bir elektrikli scooter geliştiren , yeni aracının menzilinin 12 kilometre olduğunu ve 2 saat içinde şar edilebildiğini bildirdi. Yıl içinde satışa çıkacak E-Scooter'in, Avrupa'da yaklaşık 900 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 12:58
BMW scooter satacak!

Elektrikli scooterlar, son birkaç yıldır dünyada büyüyen bir trend haline geldi. ABD'nin Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan kenti San Francisco'dan dünyaya yayılan bu akımın başını Bird, Spin ve Lime gibi şirketler çekiyor.

Uber gibi uygulama üzerinden taksi çağırma şirketlerinin bile bu pazara adım atması ise, pazarı daha da büyütüyor.

Son olarak, gelişmelere kayıtsız kalmak istemeyen BMW'de, elektrikli scooter ürettiğini duyurdu. Alman otomobil ve motosiklet üreticisinden yapılan açıklamaya göre 'E-Scooter' ismini taşıyan scooterlar bu alanda tecrübeye sahip Alman micro ile birlikte geliştirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BMW scooter satacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN