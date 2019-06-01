BMW scooter satacak!

Elektrikli scooterlar, son birkaç yıldır dünyada büyüyen bir trend haline geldi. ABD'nin Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan kenti San Francisco'dan dünyaya yayılan bu akımın başını Bird, Spin ve Lime gibi şirketler çekiyor.

Uber gibi uygulama üzerinden taksi çağırma şirketlerinin bile bu pazara adım atması ise, pazarı daha da büyütüyor.

Son olarak, gelişmelere kayıtsız kalmak istemeyen BMW'de, elektrikli scooter ürettiğini duyurdu. Alman otomobil ve motosiklet üreticisinden yapılan açıklamaya göre 'E-Scooter' ismini taşıyan scooterlar bu alanda tecrübeye sahip Alman micro ile birlikte geliştirildi.