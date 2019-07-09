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En ucuz otomobiller 2019! 100 bin lira altı sahibinden ikinci el araç modelleri

Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlenme başladı. Vatandaşlar internette arabaları araştırıyor. Tüketiciler 100 bin lira altındaki otomobil modellerine bakıyor. Sahibinden satılık ikinci el arabalar için yeni bir liste yayınlandı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken 'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. 100 bin lira altı araba modelleri hangileri? İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte marka marka model model 100 bin lira altı araçlar listesi...

Giriş Tarihi: 9.7.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 12:22
En ucuz ikinci el otomobiller 2019! 100 bin lira altı sahibinden ikinci el araç modelleri

Yaz mevsimiyle birlikte araba piyasasında hareketlenme başladı. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Vatandaşlar 100 bin lira altı araçlara bakıyor. Bu konuda yeni bir liste yayınladı. Bu listede 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan araçlar yer alıyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.

'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)

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En ucuz ikinci el otomobiller 2019! 100 bin lira altı sahibinden ikinci el araç modelleri
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