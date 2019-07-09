En ucuz ikinci el otomobiller 2019! 100 bin lira altı sahibinden ikinci el araç modelleri

Yaz mevsimiyle birlikte ikinci el araba piyasasında hareketlenme başladı. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Vatandaşlar 100 bin lira altı araçlara bakıyor. Bu konuda yeni bir liste yayınladı. Bu listede 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan araçlar yer alıyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.

Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)