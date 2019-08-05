Güvenliğe meraklı 3’üncü ülke olduk

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Volvo Cars, otomobil güvenliği konusundaki 60 yıllık araştırmalarını 2019 başında tüm dünya ile paylaştı. E.V.A. inisiyatifi ile on binlerce kazadan elde edilen bilgi birikimini ortak kullanıma açan şirket, otomotiv sektörünün güvenlik araştırmalarını geliştirmeyi ve katkı sağlamayı amaçlıyor.Araştırma verileri birçok ülkede ilgiyle karşılanırken, Türkiye E.V.A. inisiyatifindeki verileri en çok indiren 3'üncü ülke oldu. E.V.A. verilerinin en çok ses getirdiği ülke yüzde 34,5 görüntüleme oranıyla Rusya. Rusya'yı, yüzde 15 ile markanın anavatanı İsveç takip etti. Yüzde 7 ile Türkiye ise en çok görüntüleme yapan ülkeler arasında Hindistan, İspanya, İngiltere, Belçika, Finlandiya, ABD, Norveç ve Almanya'nın önüne geçti.Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, Türkiye'nin hem E.V.A. web sitesini ziyaret eden kişi sayısı hem de verileri indirim inceleme sayısında üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Sözen, "Ürün dışında bir konuyu gündeme getirmemiz ve güvenlik başlığında yeni bir söylem geliştirmemiz ilgi çekti. Üç noktalı emniyet kemerinden sonra, otomotiv sektörüne hediye ettiğimiz E.V.A. girişimi, yeni gelişmelere yoğun ilgi gösteren Türk tüketicisinde yine büyük ilgi topladı" dedi.2018'de 2.0 lt'lik motorla satışa sunulan Volvo XC40 modeli 163 bg güç ve 265 Nm tork üreten 3 silindirli 1.5 lt'lik motor seçeneğine kavuştu. Volvo Car Türkiye, yeni motorun dopingiyle 2019 sonunda 800 adetlik satış hedefliyor. Ayrıca yenilenen XC90, eylülde Mild- Hybrid adı verilen dizel-elektrikli motor seçeneğiyle satılacak. Bunun yanı sıra yeni bir station wagon modeli V60 Cross Country sipariş üzerine getirilecek.Otomotiv sektörünün ilk altı ayını değerlendiren Sözen, Volvo'nun daralan pazarda hedeflerin ötesine ulaşarak payını artırdığını söyledi. Sözen şunları anlattı: "Volvo Cars'ın 2017'de yüzde 6.1 olan pazar payı 2018'de yüzde 12.4'e, Haziran 2019'da ise yüzde 13'e çıktı. Yıl sonunda premium segmentte toplam 27 bin araç satışı öngörüyoruz. Bizim satış hedefimiz 3 bin 650 adet, pazar payı hedefimiz yüzde 13.5. 2018 satış adetleri (5 bin 943) ile karşılaştırıldığında 3 bin 650 adet toplam pazar ve diğer markalardan daha az bir şekilde yüzde 38 daralmayı ifade ediyor."