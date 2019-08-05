Porsche 911 ailesi genişledi

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Porsche 911 model ailesi yeni 911 Carrera Coupe ve 911 Carrera Cabriolet ile genişledi. Yeni spor otomobil, 3.0 litre, 6 silindirli biturbo şarjlı boxer motoruyla 385 bg güç üretiyor. Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran ve Porsche Wet Mode gibi ıslak yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenilikçi destek sistem özelliklerine sahip. 293 km/h azami hıza sahip 911 Carrera Coupe 0'dan 100 km'ye 4.2 saniyede ulaşıyor.