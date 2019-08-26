Skoda’dan yeni mobil uygulama

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SKODA büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorunlarını aşmak adına 'Citymove' ismini verdiği bir mobil uygulama geliştirdi. Böylece kullanıcıların trafik şartlarına göre hızlı ulaşım adına araçlarını ne zaman, nerede kullanacaklarını ve nereye park edebileceklerini belirleyebiliyor. İlk aşamada Prag'da devreye giren uygulama, aynı zamanda otomobille birlikte otobüs, tramvay, metro, kiralık bisikletler, taksi ve paylaşımlı araçlar gibi birçok ulaşım opsiyonunu entegre ederek çalışıyor.