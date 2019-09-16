Türk tasarımcıdan dünya lansmanı

START-UP'LARA

BUGÜN NELER OLDU

Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından Frankfurt Otomobil Fuarı, tüm hızıyla devam ediyor. Birçok markanın katılmadığı fuarda, Alman Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche gövde gösterisi yapıyor. Ancak, fuarda Türkiye'nin imzası da vardı. Türkiye'de üretilen Hyundai i10 ve Ford Custom hibrit versiyonunun sergilendiği fuarda, Türk tasarımcı Murat Güler'in imzasını taşıyan Puma'nın dünya lansmanı yapıldı. Bugüne kadar yaptığı tasarımlar içinde Puma'nın ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Güler, bir ay önce atandığı yeni görevinde Şerife Ünal gibi Türk tasarımcılarla çalıştığını söyledi.Bu yıl 68'incisi düzenlenen fuara damga vuran olayları sizin için araştırdık. Frankfurt Otomobil Fuarı ile eşzamanlı ve aynı alanda gerçekleştirilen New Mobility World'de katılan Türk start-up'lara büyük ilgi gördü. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 'nin verdiği destekle katılan 8 startup 100'ün üzerinde sanayi firması bire bir görüşme yapabilme fırsatı buldu.Fuara Honda dışında başka bir Japon marka katılmadı. Avrupa'da güçlü olmalarına rağmen Nissan, Toyota ve Mitsubishi gibi markaların fuara katılmamaları dikkat çekti.