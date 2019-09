Dakikalık kiralama 500 bine ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

AnadoluGrubu çatısı altında faaliyet gösteren Garenta'nın araç kiralama hizmeti MOOV by Garenta, bir yıl içinde 500 bin kiralamaya ulaştı. 2018 Eylül'ünde faaliyete geçen uygulama temmuzdan sonra ağustosta da rekora imza attı. Temmuzda ortalama 2 bin 356 defa araç kiralanırken ağustosta bu rakam yüzde 45 arttı. Ortalama 3 bin 426 defa araç kiralamaya imza atıldı. Uygulamanın bir yıl içerisinde 450 bin defadan fazla indirildiğinin altını çizen Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Yeni kullanıcı sayımız her geçen gün artıyor. Ağustostaki kiralamaların yüzde 26'sı yeni kullanıcılarımız tarafından yapıldı" dedi. Bu arada MOOV by Garenta uygulaması, araç kiralama hizmeti almak isteyen herkesle imzaladığı sözleşmeyi dijital hale getirdi.