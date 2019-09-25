Dost Kasko’da %25’e varan indirim!

Trafikte başımıza gelebilecek kazaları önceden kestirmemiz oldukça güç. Trafikte seyir halindeyken veya park durumundayken pek çok riskle karşılaşabilirsiniz.

Kimi sürücüler nasıl olsa ben iyi araç kullanıyorum, kazaya karışmam diyebilir. Kimileri ise olası bir kaza durumunda hasarı karşılayabileceğini düşünebilir.

Siz ne kadar iyi bir sürücü olursanız olun karşınızdaki kişi sizin kadar dikkatli bir sürücü olmayabilir. Hatta hiç tahmin edemeyeceğimiz boyutlarda kazalar dahi başınıza gelebilir. İşte bu noktada başınıza gelebilecek risklere karşı

Güneş Sigorta kasko sigortaları sizi güvence altına alıyor.

Kasko Sigortası nedir?

Kasko sigortası; aracın çalınmasından yanmasına, kemirgen hayvanların vereceği zarardan sel ve su baskınına kadar birçok riski teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Kasko sigortasının en önemli özelliği; kaza durumlarında ait olduğu aracın zararlarının karşılanmasıdır. Bu ürün ile poliçe limitleri doğrultusunda hasar karşılanır.

Bana ne avantaj sağlar?

Güneş Sigorta Araç Sigortaları 'nın sunduğu geniş ürün portfoyü ile her türlü ihtiyacınıza ve bütçenize uygun ürünlerden faydalanabilirsiniz. Üstelik Güneş Sigorta, isteğinize bağlı olarak mini onarım hizmeti, aracın arıza veya kaza yapması sonucunda kiralık araç verilmesi, acil durumlarda 7/24 hizmet veren yardım hizmetleri, hasar esnasında lastik değişimi, ambulans temini gibi çok çeşitli asistans hizmetleri de sunuyor.

Ayrıca Güneş Sigorta'nın sunduğu yeni ürünlerden biri olan Güneş Dost Kasko Sigortası ile de iki yaş ve üzeri otomobil ve hafif ticari araçlarınızı %25 fiyat avantajı ile güvence altına alabilirsiniz.

Güneş Dost Kasko; Türkiye genelinde yaygın servis ağı ile hizmet veren, hasarınızı doğru onarım metoduyla doğru zamanda onaran, orijinal yedek parça kullanan, kaliteli ve garantili Güneş Dost Servis ağında geçerlidir.

Nasıl başvurabilirim?

Güneş Sigorta Kasko poliçesine sahip olmak için size en yakın Güneş Sigorta acentesinden veya www.gunessigorta.com.tr adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.



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