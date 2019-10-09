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yeni 'R' logosunu tanıttı!

Alman otomotiv üreticisi , geçtiğimiz ay içinde güncellediği yeni şirket logosunu resmen tanıtmıştı. Volkswagen, şimdi de yüksek performans modellerinde kullandığı R logosunu yenilediğini açıkladı. Volkswagen R patronu , yaptığı açıklamada "Volkswagen R tamamen heyecan ve coşkudan ibarettir ve gelecekte, bu duyguları Volkswagen markasına entegre etme çabalarımıza odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 15:53
Volkswagen yeni 'R' logosunu tanıttı!

Volkswagen emisyon skandalının yaralarını sarıyor. Alman marka logoda yaptığı değişiklik ardından yeni bir tasarım değişikliğine daha gitti. Volkswagen, şimdi de yüksek performans modellerinde kullandığı R logosunu yenilediğini açıkladı.

Bu değişimin performans departmanı için taze bir başlangıcı işaret ettiğini açıklayan Volkswagen, yeni logoyu çok daha modern, farklı ve zarif olarak nitelendirdi. Alman üretici tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzatılmış "R" harfinin daha geniş ve daha güçlü bir izlenim oluşturduğu ve Volkswagen'in performans ve seçkinliğe bağlılığını tanımladığı ifade edildi.

Volkswagen R patronu Jost Capito, "Volkswagen R tamamen heyecan ve coşkudan ibarettir ve gelecekte, bu duyguları Volkswagen markasına entegre etme çabalarımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Harika ürünler üzerinde çalışmak ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunmak için stratejik ve etkin bir yaklaşım benimsiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Volkswagen yeni 'R' logosunu tanıttı!
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