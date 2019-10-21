Dünya frene bastı

BUGÜN NELER OLDU

Küresel otomotiv pazarı daralıyor. LMC Automotive'in verilerine göre, eylülde tüm dünyada binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2.7 gerileyerek, 7 milyon 510 bin adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da satışlar geçen yıl devreye giren yeni emisyon kriteri WLTP'nin baz etkisiyle artış gösterirken, Çin yüzde 6.2, ABD yüzde 10.7 küçüldü. İlk dokuz ayda ise küresel satışlar yüzde 5.6 düşüşle 70 milyon 824 bin adetten 66 milyon 886 bin adede geriledi. 2018'in aynı dönemine göre 3.9 milyon adet daha az araç satıldı. Ocak-Eylül döneminde satışlar ABD'de yüzde 1.1, Kanada'da yüzde 4.1, Batı Avrupa'da yüzde 1.3, Doğu Avrupa'da yüzde 5.8, Güney Kore'de yüzde 3, Çin'de yüzde 10.3, Brezilya-Arjantin'de yüzde 5.7 azaldı. Sadece Japonya yüzde 3.1 ile büyüme görüldü.