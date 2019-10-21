Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > Her yıl 1 elektrikli oto tanıtacak

Her yıl 1 elektrikli oto tanıtacak

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Her yıl 1 elektrikli oto tanıtacak
VOLVO Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan ve Recharge otomobil ürün gamının ilk üyesi; XC40 Recharge'ı tanıttı. XC40 Recharge, tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde (WLTP) yol katediyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80'i sadece 40 dakika içinde şarj edilebiliyor. Volvo Cars 2025'e kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl elektrikli bir otomobil pazara sunacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Her yıl 1 elektrikli oto tanıtacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN