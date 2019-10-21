Her yıl 1 elektrikli oto tanıtacak

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VOLVO Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan ve Recharge otomobil ürün gamının ilk üyesi; XC40 Recharge'ı tanıttı. XC40 Recharge, tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde (WLTP) yol katediyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80'i sadece 40 dakika içinde şarj edilebiliyor. Volvo Cars 2025'e kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl elektrikli bir otomobil pazara sunacak.