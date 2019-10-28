Türkiye’de üretilecek Superb yenilendi

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BUGÜN NELER OLDU

amiral gemisi Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilendi. Türkiye'de 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan makyajlı Superb'in, ithal edilen son model olması bekleniyor. Volkswagen Grubu'nun Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada üretilmesi düşünülen Superb, 2021'den itibaren "yerli" olarak yollara çıkacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, bugüne kadar 45 bin adet satılan Superb'in Türkiye'de beğenilen bir model olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldığını ifade eden Başar, "İlk 9 ayda 2 bin 100 adet Superb satışı gerçekleştirdik. 2019 sonu hedefimiz 4 bin 100 adet. Skoda olarak 2019 hedefimiz ise, 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4'e yakın pazar payına ulaşmak. İlk 9 ayda toplamda 8 bin 107 adetlik satış elde ettik' dedi.