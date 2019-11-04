Dev evlilik Türkiye’de dengeleri değiştirir

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Küresel otomotiv dünyası dev bir birleşmeye sahne oluyor. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve PSA Grubu dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisini oluşturmak için yüzde 50-50 hisse takasıyla güçlerini birleştirecek. Fiat ve PSA yaptıkları ortak açıklamada, iki grubun yetkililerinin görüşmeleri önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmaya çalışacağını ifade ettiler. Auto Ajans'ın haberine göre, birleşmeyle 50 milyar dolarlık bir otomotiv devi ortaya çıkacak. Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco markalarını bünyesinde bulunduran FCA ile Peugeot, Citroen, DS, Opel/Vauxhall markalarına sahip PSA Grubu, 8.7 milyon araç satışıyla dünyanın en büyük 4'üncü üreticisi arasına girecek. İlk üç sırada Volkswagen Grubu, Toyota Motor, Renault- Nissan İttifakı var. 2018 satışlarına göre FCA 8'inci, PSA Grubu da 9'uncu sırada yer alıyor. Birleşme ile birlikte Türkiye'de de dengeler değişecek. Bünyesindeki tüm markalarla birlikte FCA-PSA toplam satışlarda liderliğe yükselecek.