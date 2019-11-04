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’da voltaj yükseliyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Otomotiv endüstrisi ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bu geçiş sürecinde Türkiye, otomotiv ekosisteminde elektrikli araç teknolojilerinin ele alınacağı önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı-IAEC" 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirilecek. Ana teması "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği" olacak konferans, Otomotiv Sanayii Derneği, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotiv Teknoloji Platformu ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği işbirliğiyle düzenleniyor.
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İstanbul’da voltaj yükseliyor
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