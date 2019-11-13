9 ayda 3.5 milyon ikinci el oto satıldı

BUGÜN NELER OLDU

Otomotiv pazarı yılın ilk 9 ayında yüzde 39.3'ü daraldı. İkinci el otomobil pazarındaki daralma ise yüzde 5 oldu. 2019 Ocak-Eylül döneminde 230 bin adet sıfır kilometre otomobil satılırken, ikinci el otomobil satışı ise 3.5 milyon adet olarak gerçekleşti. Yani her sıfır otomobile karşılık 15 adet ikinci el otomobil satıldı. Yıl sonu itibarıyla ikinci el otomobil satışlarının 4-4.5 milyon adet civarında olması bekleniyor. İlk 9 ayda yüzde 43 ile en çok dizel tercih edilen vites seçeneği manuel oldu. Bu dönemde 1300- 1600 cc motor hacmindeki otomobiller çok sattı. Ortalama satış hızı 20-30 gün arasında değişirken, en fazla talep edilen otomobillerin yaş ortalaması ise 3-4 oldu.İkinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen otomobiller ise şöyle: "Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta." Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında geçen yılın 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da yüzde 0.4'lük artışa işaret etti.İkinci el online pazar satışlarının 9 aylık seyri incelendiğinde ocakta 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubatta 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612 ve eylülde 138 bin 707 adet araç satışı yapıldı. Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun olduğu ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi. 2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48.9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 26.7 ile B segment ve yüzde 16.5'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7.2 oldu.