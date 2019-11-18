Skoda’ya gençlik aşısı

BUGÜN NELER OLDU

Skoda Octavia'nın yeni nesli tanıtıldı. Dördüncü nesil Octavia, 2020'nin son çeyreğinden itibaren Türkiye pazarındaki yerini alacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, satışı sunulduğu günden bu yana 57 bin adetlik teslimat ile Türkiye'deki popülerliğini kanıtladığını söyledi. Başar, "Hedefimiz mevcut kullanıcı yaş ortalamamızı 42,1 yaştan 40 yaşın altına çekmek olacak. Yeni Octavia ile 5 yıllık planlarımızdaki hedefimiz olan en çok satan ilk 5 marka arasına girme yolunda büyük bir adım atacağımıza da inanıyorum" dedi.