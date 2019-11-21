Hidrojen yakıtlı otobüs 2020’de Avrupa yollarında

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Hidrojeni güvenli vetemiz bir enerjikaynağı olarakher alanda kullanmakiçin çalışmalarınıyoğun bir şekildesürdüren Toyota,CaetanoBus SA ile birlikteyakıt hücreli yenişehir otobüsünü üretmekiçin ilk adımı attı.Yakıt hücresi sistemiyle geliştirilen H2.City Gold modeli, tavanına yerleştirilen ve toplam kapasitesi 37.5 kg olan 5 hidrojen tankına sahip. Hidrojen yakıt kullanan otobüs 400 km'ye kadar yol kat edebiliyor. Yakıt tankları 9 dakikadan kısa bir sürede doldurulabilen otobüs, sadece su buharı salarak çevreci kimliğini ortaya koyuyor.Toyota ve CaetanoBus, hidrojen konusunda 2018'den bu yana birlikte çalışıyor. Bu çalışma sonucunda Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisi dünyanın ilk seri üretim otomobili Mirai'den bir otobüse adapte edildi.Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu yeni otobüs, şarj süresi veya yoğun kullanım koşullarında hiçbir şeyden ödün vermeden sıfır emisyonlu çözüm sunuyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile geliştirilen otobüs Avrupa standartlarına uygun olarak 10.5-12 metre uzunluğunda üretilecek. Test otobüsü gelecek aylarda Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde kullanılacak ve 2020'nin ortalarında da satışa sunularak ticarileştirilecek.