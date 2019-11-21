Konfor ve güvenlikte otoyla yarışıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Düne kadar dayanıklılık ve yük taşıma kapasitesi gibi özelliklerin öne çıktığı hafif ticari araçlarda artık fonksiyonellik, güvenlik, konfor ve lüks özellikleri satın alma kararında önemli rol oynuyor. Tüketicilerin giderek artan beklentileri doğrultusunda, binek otomobillerdeki konforu ticari araçlara da uyarlayan otomotiv üreticileri, ticari araçlarda da güvenlik ve sürüş keyfini yaşatan değişikliklere yöneldi. Günümüzün hafif ticari araçları, artık güvenlik ve konforda binek otomobillerle yarışır hale geldi. Ergonomik tasarım ve geniş iç hacim sayesinde, çocuklu ailelerin de tercihi olan ticari araçlar, kullanım alanını da genişletti. Hafif ticariler, sadece iş amacıyla değil, aynı zamanda hobi olarak kullanım alanı buluyor.Düne kadar sadece beyaz renklerin tercih edildiği ticari araçlarda renk seçenekleri de çoğaldı. Artık, tüketiciler ticari araçlarda beyaz değil, canlı ve parlak renkleri tercih ediyor. Ticari araçlar renk seçeneklerinde de binek otomobillere benzemeye başladı. Son yıllardaki bu değişim, sadece ticarilerin tip ve boyutlarında değil, kullanıcıların profilinde de görülüyor. Geçmişte, sadece erkeklerin kullandığı ticari araçların direksiyonunda artık kadınları görmeye başladık. Kadınların, ticari araçları kullanmaya başlaması ise geleneksel ticari araç imajının değiştiğinin bir göstergesi.