Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > 86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

86 model 'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Otomobil tamircisi çocukluk hayalini gerçekleştirirse ne olur? İşte bu sorunun cevabı haberimizde! Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:40
86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN