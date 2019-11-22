86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...
Otomobil tamircisi çocukluk hayalini gerçekleştirirse ne olur? İşte bu sorunun cevabı haberimizde! Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:25Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:40