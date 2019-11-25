33 yılda 275 bin kamyon üretti

BUGÜN NELER OLDU

Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası 275 bininci kamyonunu üretti. Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1'i olan Aksaray fabrikası, Türkiye'deki her 5 kamyondan 4'ünü üretimini gerçekleştiriyor.Ürettiği kamyon ve çekicileri Türkiye pazarına sunmanın yanı sıra AB ülkelerine ihraç ediyor. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 9'unu yani toplam kamyon ihracatının yüzde 90'ını karşılayan fabrika, ihracat hacmini ise son 5 yılda 500 adetten 13 bin adede çıkararak şirket tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştı.Aksaray Kamyon Fabrikası sadece 2018'de yaklaşık 877 milyon dolar seviyesindeki ihracatıyla, Aksaray ilinin 113 milyon dolarlık toplam ihracat tutarının yaklaşık 9 katını gerçekleştirdi.