İkinci el ticaretine yeni konsept

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BUGÜN NELER OLDU

2018'200 milyon TL yatırımla ilk fazın kapılarını açan Otostat, kısa zamanda dağınık ve elverişsiz koşullarda yürütülen ikinci el otomobil ticaretini organize bir proje çatısı altında topladı. Sıfır araç showroom'undan ikinci el otomobil galerilerine, araç bakım&onarım merkezinden ekspertiz firmasına kadar birçok imkânı bünyesinde bulunduran Otostat'ta, çok yakında noter, finans kuruluşları, restoranlar ve şehir dışından gelenler için bir otel faaliyete geçecek. Otostat yatırımcıları, yasa gereği aralıktan itibaren noter satışlarında galerici esnafına şart koşulacak iş yeri açma ruhsatına sahip oluyor. İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun yanında bulunan kompleksteki 350 dükkanın 190'ı hazır duruma geldi. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, "Kompleksin içerisinde sıfır araç bayisi de bulunuyor. İstatistiklere göre bir otomobil bayisine ayda ortalama bin ziyaretçi geliyor. Bu trafiğin yüzde 50'sinin ikinci el otomobile yöneldiğini düşünürsek, burada galericilere ekstra bir ticaret hacmi sağladığımızı söylemek mümkün" dedi.