2020’de 3 yeni modelle iddialı

BUGÜN NELER OLDU

Kasımdatoplam pazarda beş basamak artışla yedinci sıraya yerleşen Opel Türkiye, pazar payını da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla yüzde 4,6'ya çıkardı. Opel Türkiye, Ocak- Kasım döneminde ise marka sıralamasında üç sıra yükseldi. Hafif ticari araç pazarında ise dokuzuncu şurada yer aldı. 2019'u yüzde 3,8 pazar payı ile kapatmayı öngördüklerini söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, 2020'de toplam pazardan yüzde 5 pay almayı hedeflediklerini ifade etti. 2020'de toplam otomotiv pazarının 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini söyleyen Girgin, yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacakları altıcı Nesil Corsa'nın, sınıfında en iddialı model olacağını belirtti.