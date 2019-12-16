Bayilerdeki çaycıları Barista’ya dönüştürecek

Otomotiv
markaları müşteri
memnuniyetinde
sınırları zorluyor.
Bayiye gelen müşteriyi
etkilemek
için mobilyadan,
oda parfümüne kadar
birçok konuya dikkat eden
markalar, şimdi de müşteriye
sundukları ikramları gözden
geçirmeye başladılar.
Yenilenen 2008'in Fransa-
Marsilya'da düzenlenen
test sürüşünde konuştuğumuz
Peugeot Türkiye Genel
Müdür İbrahim Anaç, tüketicilerin
Peugeot araçlardaki
premium algısını bayilere
de taşımak istiyor.
Anaç, müşteri memnuniyetini
artırmak için bayilerdeki
ikramların çay ve
Türk kahvesi ile
sınırlı kalmaması
gerektiğini düşünüyor.
Otomotiv
pazarında müşterilerin
beklentilerinin
değiştiğine dikkat
çeken Anaç, "Kahve zincirleriyle
birlikte kahve çeşitleri
çoğalıyor. Türkiye'de
tüketicilerin kahve beğenileri
değişiyor. Müşteri
memnuniyetini yükseltmek
için Cordato, Macchiato
gibi kahveleri de ikram
etmeliyiz. Hatta bu kahveleri
Barista'lar (Profesyonel
kahve hazırlayan ve sunan
kişi) hazırlamalı. Her bayide
Barista istihdam etmek
mümkün değil. Ama çay
servisi yapan görevlilere
Barista eğitimi verilebilir"
dedi.
YENİ 2008 OCAKTA GELİYOR
Bugüne
kadar 1.2 milyon adet satan 2008 baştan aşağı yenilendi. Markanın güncel SUV tasarım dilini sergileyen yeni 2008, Türkiye'de Ocak 2020'de satışa sunulacak. Yeni 2008 1.2 lt PureTech 100 bg manule 1.2 Pure- Tech 130 bg EAT8 1.5 BlueHDi 130 bg EAT8 motor seçenekleriyle gelecek. 2008'de 'hayalet gösterge' olarak adlandırılan 3 boyutlu Peugeot iCockpit 3D sürüş konforunu artırıyor.