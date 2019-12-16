Bayilerdeki çaycıları Barista’ya dönüştürecek

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BUGÜN NELER OLDU

markaları müşterimemnuniyetindesınırları zorluyor.Bayiye gelen müşteriyietkilemekiçin mobilyadan,oda parfümüne kadarbirçok konuya dikkat edenmarkalar, şimdi de müşteriyesundukları ikramları gözdengeçirmeye başladılar.Yenilenen 2008'in Fransa-Marsilya'da düzenlenentest sürüşünde konuştuğumuzPeugeot Türkiye GenelMüdür İbrahim Anaç, tüketicilerinPeugeot araçlardakipremium algısını bayilerede taşımak istiyor.Anaç, müşteri memnuniyetiniartırmak için bayilerdekiikramların çay veTürk kahvesi ilesınırlı kalmamasıgerektiğini düşünüyor.Otomotivpazarında müşterilerinbeklentilerinindeğiştiğine dikkatçeken Anaç, "Kahve zincirleriylebirlikte kahve çeşitleriçoğalıyor. Türkiye'detüketicilerin kahve beğenilerideğişiyor. Müşterimemnuniyetini yükseltmekiçin Cordato, Macchiatogibi kahveleri de ikrametmeliyiz. Hatta bu kahveleriBarista'lar (Profesyonelkahve hazırlayan ve sunankişi) hazırlamalı. Her bayideBarista istihdam etmekmümkün değil. Ama çayservisi yapan görevlilereBarista eğitimi verilebilir"dedi.Bugünekadar 1.2 milyon adet satan 2008 baştan aşağı yenilendi. Markanın güncel SUV tasarım dilini sergileyen yeni 2008, Türkiye'de Ocak 2020'de satışa sunulacak. Yeni 2008 1.2 lt PureTech 100 bg manule 1.2 Pure- Tech 130 bg EAT8 1.5 BlueHDi 130 bg EAT8 motor seçenekleriyle gelecek. 2008'de 'hayalet gösterge' olarak adlandırılan 3 boyutlu Peugeot iCockpit 3D sürüş konforunu artırıyor.