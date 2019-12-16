Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > Bayilerdeki çaycıları Barista’ya dönüştürecek

Bayilerdeki çaycıları ’ya dönüştürecek

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Bayilerdeki çaycıları Barista’ya dönüştürecek
Otomotiv markaları müşteri memnuniyetinde sınırları zorluyor. Bayiye gelen müşteriyi etkilemek için mobilyadan, oda parfümüne kadar birçok konuya dikkat eden markalar, şimdi de müşteriye sundukları ikramları gözden geçirmeye başladılar. Yenilenen 2008'in Fransa- Marsilya'da düzenlenen test sürüşünde konuştuğumuz Peugeot Türkiye Genel Müdür İbrahim Anaç, tüketicilerin Peugeot araçlardaki premium algısını bayilere de taşımak istiyor. Anaç, müşteri memnuniyetini artırmak için bayilerdeki ikramların çay ve Türk kahvesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Otomotiv pazarında müşterilerin beklentilerinin değiştiğine dikkat çeken Anaç, "Kahve zincirleriyle birlikte kahve çeşitleri çoğalıyor. Türkiye'de tüketicilerin kahve beğenileri değişiyor. Müşteri memnuniyetini yükseltmek için Cordato, Macchiato gibi kahveleri de ikram etmeliyiz. Hatta bu kahveleri Barista'lar (Profesyonel kahve hazırlayan ve sunan kişi) hazırlamalı. Her bayide Barista istihdam etmek mümkün değil. Ama çay servisi yapan görevlilere Barista eğitimi verilebilir" dedi.

YENİ 2008 OCAKTA GELİYOR
Bugüne kadar 1.2 milyon adet satan 2008 baştan aşağı yenilendi. Markanın güncel SUV tasarım dilini sergileyen yeni 2008, Türkiye'de Ocak 2020'de satışa sunulacak. Yeni 2008 1.2 lt PureTech 100 bg manule 1.2 Pure- Tech 130 bg EAT8 1.5 BlueHDi 130 bg EAT8 motor seçenekleriyle gelecek. 2008'de 'hayalet gösterge' olarak adlandırılan 3 boyutlu Peugeot iCockpit 3D sürüş konforunu artırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayilerdeki çaycıları Barista’ya dönüştürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN