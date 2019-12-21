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Doktorlar açıkladı! Formula 1'in efsane ismi Schumacher...

Formula 1'in ünlü ismi , 2013'ün aralık ayında Fransa Alpleri'nde kayak yaparken başını kayaya çarpmış ve komaya girmişti. Yıldız ismin sağlık durumunu yakından takip eden iki doktordan Schumacher hakkında açıklama geldi. Alman eski pilotun son olarak 'te kök hücre tedavisi olduğu belirtilmiş, ancak tedaviyle ilgili detaylar su yüzüne çıkmamıştı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:10
Doktorlar açıkladı! Formula 1'in efsane ismi Schumacher...

Formula 1'in efsane pilotunun Fransa başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor Phillipe Menasche "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diye konuştu.

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Doktorlar açıkladı! Formula 1'in efsane ismi Schumacher...
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