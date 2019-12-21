Doktorlar açıkladı! Formula 1'in efsane ismi Schumacher...
Formula 1'in ünlü ismi Michael Schumacher, 2013'ün aralık ayında Fransa Alpleri'nde kayak yaparken başını kayaya çarpmış ve komaya girmişti. Yıldız ismin sağlık durumunu yakından takip eden iki doktordan Schumacher hakkında açıklama geldi. Alman eski pilotun son olarak Paris'te kök hücre tedavisi olduğu belirtilmiş, ancak tedaviyle ilgili detaylar su yüzüne çıkmamıştı.
Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:07Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:10
Formula 1'in efsane pilotunun Fransa başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor Phillipe Menasche "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diye konuştu.