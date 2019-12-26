Lamborghini'den baba ve oğluna unutulmayacak sürpriz!

Hayalindeki otomobile sahip olmak için kendi arabasını süper lüks bir araca çeviren veya sıfırdan yapan insanların çalışmalarına ait birçok örnek var. Bu çalışmalara internette denk gelmişsinizdir. Mesela bir makine mühendisi sahibi olduğu Mitsubishi arabasını, Lamborghini Aventador'a dönüştürmüş ve muhteşem bir işe imza atmıştı. Şimdi ise buna benzer bir olay daha yaşandı. Fakat işin içinde bu sefer Lamborghini'nin yaptığı unutulmayacak bir sürpriz de var.
Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:25
Neredeyse iki yıldır oğlu Xander ile bir 3D yazıcı kullanarak Lamborghini Aventador SV üretme projesi üzerinde çalışan Sterling Backus bu süreci YouTube hesapları üzerinden paylaşıyordu.