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'den baba ve oğluna unutulmayacak sürpriz!

Hayalindeki otomobile sahip olmak için kendi arabasını süper lüks bir araca çeviren veya sıfırdan yapan insanların çalışmalarına ait birçok örnek var. Bu çalışmalara internette denk gelmişsinizdir. Mesela bir makine mühendisi sahibi olduğu Mitsubishi arabasını, 'a dönüştürmüş ve muhteşem bir işe imza atmıştı. Şimdi ise buna benzer bir olay daha yaşandı. Fakat işin içinde bu sefer 'nin yaptığı unutulmayacak bir sürpriz de var.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:25
Lamborghini'den baba ve oğluna unutulmayacak sürpriz!

Neredeyse iki yıldır oğlu Xander ile bir 3D yazıcı kullanarak SV üretme projesi üzerinde çalışan Sterling Backus bu süreci YouTube hesapları üzerinden paylaşıyordu.

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Lamborghini'den baba ve oğluna unutulmayacak sürpriz!
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