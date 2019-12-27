Yerli otomobilin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

TOGG birkaç gündür sosyal medyada yaptığı yerli otomobil paylaşımları ile heyecanı doruk noktasına ulaştırmıştı. Birçok kişi yerli otomobilin nasıl olacağını merak ediyordu. Yerli otomobilin tanıtım töreni başladı. Tanıtım devam ederken otomobille ilgili birçok detay ortaya çıktı.

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

ARIZA DURUMUNDA SERVİSLE İLETİŞİME GEÇECEK

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

YERLİ OTOMOBİLDE OTONOM SÜRÜŞ

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

TARİHİ HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NEDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.